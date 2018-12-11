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Анита Луценко впервые показала лицо дочери

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Узнайте, как выглядит дочь популярного фитнес-тренера Аниты Луценко: фото.
Анита Луценко впервые показала лицо дочери
Анита Луценко впервые показала лицо дочери
instagram.com/anitasporty

Фитнес-тренер, бывшая участница шоу “Танці з зірками 2018“ Анита Луценко не любит распространяться о своей личной жизни. Она не рассказывает, кто является ее мужем, и практически не показывает свою двухлетнюю дочь Мию.

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Однако для издания Viva! Анита Луценко сделала исключение - фитнес-тренер впервые показала лицо своей дочери. Вот как выглядит малышка:

Также в интервью этому же изданию Анита немного рассказала о характере дочурки:

Мия – это горючая смесь меня и мужа. Это, конечно, такой огонечек! Отстаивает свое «я», и мне это нравится. Я не хочу сделать из нее суперпослушного ребенка, который потом будет послушным со всеми. Я хочу, чтобы это был ребенок творческий, развитый, имел свою позицию и отстаивал свою точку зрения. Пускай даже я буду тренировочным тренажером.

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль показала соблазнительное фото с ванной.

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Теги: Анита Луценко, фото, новости, шоу-биз
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