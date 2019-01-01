Анна Добрыднева снялась в обнаженной фотосессии

Украинская певица Анна Добрыднева обнажилась для фотосессии с участником "Топ-модель по-украински" Егором Степаненко.

Самый мужественный участник проекта Нового канала “Топ-модель по-украински“ – нарасхват. Причем зачастую Егора Степаненко приглашают позировать, как минимум, с голым торсом. Еще бы – чего прятать под одеждой его многочисленные татухи и кубики пресса:

После проекта на меня посыпались заказы. Поработал практически со всеми фотографами, с которыми познакомился во время съемок в реалити. На обложку Vouge я еще не попал, но снялся для нескольких кампейнов. Например, с Ариной Любителевой для бренда BAY by BAYTOV.

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Егор уверяет – на проект он пошел не ради подписчиков в соцсетях и не чтобы стать модным блогером. Он хотел попробовать себя в моделинге. И, судя по всему, у парня все получается. Сейчас он совмещает работу моделью с учебой в универе. Собирает портфолио и планирует поехать работать за границу по контракту:

Жизнь завертелась, и мне это очень нравится. Я раньше и подумать не мог, что, к примеру, буду сниматься в рекламе нижнего белья вместе с экс-вокалисткой “Пара Нормальных“ Аней Добрыдневой. Там работали еще две модели – парень и девушка. На девушках было красивое нижнее белье, на нас со вторым парнем – брюки. Было горячо! И вышло неплохо.

Напомним, ранее ведущая Нового канала Леся Никитюк похвасталась стройным телом в купальнике. Как сейчас выглядит шоувумен, смотрите здесь.