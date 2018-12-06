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ONUKA показала, как выглядела в 9 лет

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Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко поделилась с поклонниками архивной фотографией.
ONUKA показала, как выглядела в 9 лет
ONUKA показала, как выглядела в 9 лет
instagram.com/onukaofficial

Украинская певица Ната Жижченко, которая является солисткой популярной группы ONUKA, показала, как выглядела в детстве.

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Снимок, на котором артистка запечатлена девятилетней, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:

Перше інтерв`ю. Місто Чернігів. Поряд дідусь. Пом’ятаю своє шалене хвилювання. Сьогодні воно не менше ніж у далекому 94. 

Напомним, украинская певица Надя Дорофеева получила награду от корейцев. Подробности читайте здесь.

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Теги: ONUKA, Ната Жижченко, фото, новости, шоу-биз
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