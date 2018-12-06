Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко поделилась с поклонниками архивной фотографией.

ONUKA показала, как выглядела в 9 лет instagram.com/onukaofficial

Украинская певица Ната Жижченко, которая является солисткой популярной группы ONUKA, показала, как выглядела в детстве.

Читай также: Анита Луценко показала, как выглядела в детстве

Снимок, на котором артистка запечатлена девятилетней, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:

Перше інтерв`ю. Місто Чернігів. Поряд дідусь. Пом’ятаю своє шалене хвилювання. Сьогодні воно не менше ніж у далекому 94.

Напомним, украинская певица Надя Дорофеева получила награду от корейцев. Подробности читайте здесь.