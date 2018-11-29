Виталий Козловский шокировал поклонников неоднозначным снимком
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Известный украинский поп-исполнитель Виталий Козловский шокировал поклонников странными фото, которые сделал в ванной, наполненной цветами.
Что вы делаете со всеми цветами, которые дарят вам на концертах? Я в них купаюсь! — подписал фото Виталий.
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Подписчики артиста заметили, что на фото кажется, будто Козловский лежит в гробу. Некоторые из фанатов и вовсе назвали кадры “ужасными”.
“Я думала, он в гробу. Ужас!“ — написала в комментариях одна из подписчиц украинской звезды. На что Виталий Козловский ответил: добавил: “Это ванна, а не гроб“.
Ранее под волну гневных комментариев со стороны фанатов попала Тина Кароль. подробности читайте здесь.
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