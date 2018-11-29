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Виталий Козловский шокировал поклонников неоднозначным снимком

Комментариев: 3
Украинский певец Виталий Козловский опубликовал фото, которое вызвало неожиданную реакцию у его поклонников.
Виталий Козловский шокировал поклонников неоднозначным снимком
Виталий Козловский шокировал поклонников неоднозначным снимком
instagram.com/vkozlovskiy/

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Известный украинский поп-исполнитель Виталий Козловский шокировал поклонников странными фото, которые сделал в ванной, наполненной цветами. 

Что вы делаете со всеми цветами, которые дарят вам на концертах? Я в них купаюсь! — подписал фото Виталий. 

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Подписчики артиста заметили, что на фото кажется, будто Козловский лежит в гробу. Некоторые из фанатов и вовсе назвали кадры “ужасными”. 

“Я думала, он в гробу. Ужас!“ — написала в комментариях одна из подписчиц украинской звезды. На что Виталий Козловский ответил:  добавил: “Это ванна, а не гроб“. 

Ранее под волну гневных комментариев со стороны фанатов попала Тина Кароль. подробности читайте здесь.

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Теги: Виталий Козловский, фото
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Комментариев (3)
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Дед Матвей  (аноним)  02.12.2018, 18:39
Оценка:  0
Дед Матвей
Зализа кремлёвская)))
Духовный_скреп    02.12.2018, 18:38
Оценка:  0
Духовный_скреп
Петушок ватный))
гость  (аноним)  02.12.2018, 18:24
Оценка:  -2
гость
Почему "в гробу"? У Билык есть такой клип, где она лежит в лодке с цветами. У Лорак есть тоже такой клип. И ни у кого не было ассоциаций с гробом. Может, хватит уже прессовать Козловского и найдёте себе новую жертву?
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