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"Истинная парижанка": Даша Астафьева поделилась стильными фото из Франции

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Украинская певица и актриса Даша Астафьева устроила роскошную фотосессию в Париже.
Даша Астафьева устроила фотосессию в Париже
Даша Астафьева устроила фотосессию в Париже
instagram.com/da_astafieva/

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Украинская секс-дива Даша Астафьева, которая недавно поделилась кадрами со съемок комедии “Свингеры-2“, снялась в роскошной фотосессии в Париже. Певица опубликовала в своем Instagram серию фотографий, сделанных прямо на улицах французской столицы.  

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На снимках Астафьева позирует в пикантных и смелых образах: в платье свободного кроя, классическом черном платье-гольф и шубе. В качестве акцентов певица использовала колготы в сетку и черные стрелки. 

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Поклонники звезды засыпали ее комплиментами: “Красота, которая пронизывает!”, “Превосходна, как всегда”, “Истинная француженка”. Кто-то из подписчиков даже сравнил Дашу с Моникой Белуччи.  

Ранее украинская травести-дива Монро поразила поклонников естественной красотой, опубликовав фото без макияжа.

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Теги: Даша Астафьева, фото, шоу-биз
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