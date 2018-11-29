Настя Каменских восхитила фанатов горячим снимком

Поклонники NK сравнили певицу с принцессой из диснеевского мультфильма.

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Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно появилась на Latin Grammy Award 2018 с Потапом, покорила своих фанатов откровенным фото. Подробности узнайте далее в материале.

Так, в своем Instagram Каменских опубликовала снимок, на котором предстала в ярком образе, созданном для клипа “Lomala“. Каменских надела откровенный топ и юбку с разрезом от бедра, а ее волосы заплетены в пышный хвост.

“Ноги как у Кендалл, попа как у Ким“, “Просто бомба“, “Образ обалденный“, - пишут восхищенные подписчики Насти. Кто-то из фанатов даже сравнил Каменских с принцессой Жасмин из мультика про Алладина.

К слову, на минувшей неделе на концерте Насти Каменских в Харькове произошел неприятный инцидент.

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