Настя Каменских восхитила фанатов горячим снимком
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Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно появилась на Latin Grammy Award 2018 с Потапом, покорила своих фанатов откровенным фото. Подробности узнайте далее в материале.
Так, в своем Instagram Каменских опубликовала снимок, на котором предстала в ярком образе, созданном для клипа “Lomala“. Каменских надела откровенный топ и юбку с разрезом от бедра, а ее волосы заплетены в пышный хвост.
Вы знаете, как я люблю экспериментировать с образами и каждый раз удивлять вас 🔥 Это один из моих самых любимых луков из клипа #LOMALA 😍 А как вам? Какой из моих последних образов понравился вам больше всего? Кстати, уже в эту субботу я снова удивлю вас на @m1_musicawards 💛 Ждёте? 😘 Earrings - @apartment_13 Photo by @moi_sofism
“Ноги как у Кендалл, попа как у Ким“, “Просто бомба“, “Образ обалденный“, - пишут восхищенные подписчики Насти. Кто-то из фанатов даже сравнил Каменских с принцессой Жасмин из мультика про Алладина.
К слову, на минувшей неделе на концерте Насти Каменских в Харькове произошел неприятный инцидент.
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