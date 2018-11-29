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Настя Каменских восхитила фанатов горячим снимком

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Поклонники NK сравнили певицу с принцессой из диснеевского мультфильма.
Настя Каменских восхитила фанатов горячим снимком
Настя Каменских восхитила фанатов горячим снимком
instagram.com/kamenskux

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Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно появилась на Latin Grammy Award 2018 с Потапом, покорила своих фанатов откровенным фото. Подробности узнайте далее в материале.

Так, в своем Instagram Каменских опубликовала снимок, на котором предстала в ярком образе, созданном для клипа “Lomala“. Каменских надела откровенный топ и юбку с разрезом от бедра, а ее волосы заплетены в пышный хвост.

“Ноги как у Кендалл, попа как у Ким“, “Просто бомба“, “Образ обалденный“,  - пишут восхищенные подписчики Насти. Кто-то из фанатов даже сравнил Каменских с принцессой Жасмин из мультика про Алладина.

К слову, на минувшей неделе на концерте Насти Каменских в Харькове произошел неприятный инцидент.

Ранее Ivona рассказывала о сольном проекте автора хитов LOBODA и Ани Лорак.

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Теги: Настя Каменских, NK, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Василище    01.12.2018, 16:30
Оценка:  0
Василище
Когда в платье-размер 5-6,когда почти раздета-3-й)))
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