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Мадонна поделилась архивными голыми фото

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60-летняя поп-королева Мадонна опубликовала провокационные снимки.
Мадонна поделилась архивным голым фото
Мадонна поделилась архивным голым фото
Getty Images

Американская певица Мадонна не устает эпатировать публику даже в 60 лет. Поп-королева часто постит в соцсетях провокационные снимки.

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К примеру, совсем недавно Мадонна поделилась с поклонниками фотографиями, на которых запечатлена топлес и без нижнего белья - в одних колготках. Снимки были сделаны давно, артистка всего лишь достала их из архивов.

Однако этого хватило, чтобы вызвать бурную реакцию фанатов. Подписчики артистки моментально начали писать комментарии о том, как относятся к подобным публикациям. Многие считают, что Мадонна как королева может себе позволить откровенные посты, а некоторые говорят, что им неприятно видеть пикантные снимки 60-летней звезды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M....................,,.#mood

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life is a Cabaret Old Chum............🎩 lucky to have worked with @helmutnewton

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Напомним, всемирно известный актер Джеки Чан опубликовал скандальные мемуары, в которых признался о насилии над сыном. Подробности читайте здесь.

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Теги: Мадонна, фото, новости, шоу-биз
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