Мадонна поделилась архивными голыми фото

60-летняя поп-королева Мадонна опубликовала провокационные снимки.

Американская певица Мадонна не устает эпатировать публику даже в 60 лет. Поп-королева часто постит в соцсетях провокационные снимки.

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К примеру, совсем недавно Мадонна поделилась с поклонниками фотографиями, на которых запечатлена топлес и без нижнего белья - в одних колготках. Снимки были сделаны давно, артистка всего лишь достала их из архивов.

Однако этого хватило, чтобы вызвать бурную реакцию фанатов. Подписчики артистки моментально начали писать комментарии о том, как относятся к подобным публикациям. Многие считают, что Мадонна как королева может себе позволить откровенные посты, а некоторые говорят, что им неприятно видеть пикантные снимки 60-летней звезды.

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