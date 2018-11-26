Даша Астафьева снялась топлес в нежной фотосессии

Украинская певица и актриса Даша Астафьева обрадовала поклонников откровенными снимками.

Украинская секс-бомба Даша Астафьева поделилась с поклонниками очередными откровенными фотографиями.

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В своем Instagram-аккаунте певица и актриса опубликовала нежные снимки топлес:

Также Даша поделилась более сдержанными кадрами с той же фотосессии:

Напомним, на концерте украинской певицы Насти Каменских распылили отравляющий газ. Подробности читайте здесь.