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Даша Астафьева снялась топлес в нежной фотосессии

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Украинская певица и актриса Даша Астафьева обрадовала поклонников откровенными снимками.
Даша Астафьева снялась топлес в нежной фотосессии
Даша Астафьева снялась топлес в нежной фотосессии
пресс-служба Нового канала

Украинская секс-бомба Даша Астафьева поделилась с поклонниками очередными откровенными фотографиями.

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В своем Instagram-аккаунте певица и актриса опубликовала нежные снимки топлес:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конечно, перед любыми большими делами, всегда настаиваю на том, чтобы творить с моей любимой командой... Это люди , в которых я всегда уверенна, они знают толк в выбранной профессии. Так увидеть и передать меня, могут только эти волшебники... Спасибо вам) за всю красоту и любовь) Специально для @orthomol.life #photo @moi_sofism #mua @mogila_tatiana #hair @natalibraslavich #style @paulkuraksin

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

Также Даша поделилась более сдержанными кадрами с той же фотосессии:

Напомним, на концерте украинской певицы Насти Каменских распылили отравляющий газ. Подробности читайте здесь.

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Теги: Даша Астафьева, новости, фото, шоу-биз, топлес
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