Даша Астафьева снялась топлес в нежной фотосессии
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поделилась с поклонниками очередными откровенными фотографиями.
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В своем Instagram-аккаунте певица и актриса опубликовала нежные снимки топлес:
Конечно, перед любыми большими делами, всегда настаиваю на том, чтобы творить с моей любимой командой... Это люди , в которых я всегда уверенна, они знают толк в выбранной профессии. Так увидеть и передать меня, могут только эти волшебники... Спасибо вам) за всю красоту и любовь) Специально для @orthomol.life #photo @moi_sofism #mua @mogila_tatiana #hair @natalibraslavich #style @paulkuraksin
Также Даша поделилась более сдержанными кадрами с той же фотосессии:
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