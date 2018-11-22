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Мадонна показала уникальное фото с шестью детьми

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60-летняя поп-королева Мадонна опубликовала редкий снимок.
Мадонна показала уникальное фото с шестью детьми
Мадонна показала уникальное фото с шестью детьми
Getty Images

В честь семейного американского праздника - Дня благодарения, который отмечался 22 ноября, американская певица Мадонна порадовала поклонников уникальным кадром.

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В своем Instagram-аккаунте артистка разместила фотографию, на которой запечатлены все шестеро ее детей: биологические — 22-летняя Лурдес и 18-летний Рокко, а также приемные — 12-летняя Мерси Джеймс, шестилетние близняшки Стелла и Эстер и 13-летний Дэвид.

Снимок Мадонна сопроводила трогательной подписью:

То, за что больше всего благодарна! Мои дети повели меня по ранее неведанным дорогам и открыли двери, в которые я даже никогда не думала заходить. Слава, успех и записанные альбомы никогда не смогут сравниться с тем, что я люблю и ценю больше всего на свете! Счастливого Дня благодарения из Малави!

Напомним, американская светская львица Пэрис Хилтон угодила в скандал из-за разрыва с женихом. Что произошло, читайте здесь.

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Теги: Мадонна, фото, новости шоу бизнеса
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