Мадонна показала уникальное фото с шестью детьми
В честь семейного американского праздника - Дня благодарения, который отмечался 22 ноября, американская певица Мадонна порадовала поклонников уникальным кадром.
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В своем Instagram-аккаунте артистка разместила фотографию, на которой запечатлены все шестеро ее детей: биологические — 22-летняя Лурдес и 18-летний Рокко, а также приемные — 12-летняя Мерси Джеймс, шестилетние близняшки Стелла и Эстер и 13-летний Дэвид.
Снимок Мадонна сопроводила трогательной подписью:
То, за что больше всего благодарна! Мои дети повели меня по ранее неведанным дорогам и открыли двери, в которые я даже никогда не думала заходить. Слава, успех и записанные альбомы никогда не смогут сравниться с тем, что я люблю и ценю больше всего на свете! Счастливого Дня благодарения из Малави!
What I am Most THANKFUL for! My Children have led me down roads and opened doors I never imagined I’d walk through.♥️ Fame , Fortune and Records Broken could never equal that which I treasure and value most. 🙏🏼 #blessed #grateful #children #family 🌍 Happy ThanksGiving from Malawi!
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