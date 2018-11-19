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Лилия Ребрик показала свою 95-летнюю бабушку

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Украинская ведущая Лилия Ребрик растрогала поклонников семейным фото.
Лилия Ребрик показала свою 95-летнюю бабушку
Лилия Ребрик показала свою 95-летнюю бабушку
пресс-служба канала Украина

Популярная ведущая Лилия Ребрик показала, как выглядит ее 95-летняя бабушка.

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Трогательными семейными снимками знаменитость порадовала поклонников в социальной сети Instagram в честь дня рождения ее родного человека:

З днем народження, бабуся! Їй сьогодні 95 років! Це так прекрасно. Вона зустрічається зі своїми правнуками... Ми приїжджаємо до неї та збираємося за величезним родинним столом на свята. Це їй подовжує життя, я точно знаю. І так хочеться, щоб колись вдалося зібратися всією нашою великою родиною. А вона у нас, повірте, велика! Адже в неї п’ятеро дітей, у всіх свої родини. Онуки розкидані по всьому світі. Майже у кожного вже своя родина і своїх по двоє дітей. І це справді щастя. Давайте їздити до своїх бабусь, поки є до кого їздити... Адже хто, як не бабуся, навчить, що в домі завжди має пахнути пирогами...

На фотографиях запечатлена огромная семья Лилии Ребрик, в частности, ее муж Андрей Дикий и их дочери.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З днем народження, бабуся!!! Їй сьогодні 95 років!!!!!!!❤️❤️❤️ Це так прекрасно. Вона зустрічається зі своїми правнуками... Ми приїжджаємо до неї і збираємося за величезним родинним столом на свята. Це їй подовжує життя, я точно знаю. І так хочеться, щоб колись вдалося зібратися всією нашою великою родиною. А вона у нас, повірте, велика!!! Адже в неї п’ятеро дітей, у всіх свої родини. Онуки розкидані по всьому світі. Майже у кожного вже своя родина і своїх по двоє дітей. І це справді щастя. Давайте їздити до своїх бабусь, поки є до кого їздити... Адже хто як не бабуся навчить, що в домі завжди має пахнути пирогами........ #бабуся #happybirthday #95років

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Напомним, 

 

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Теги: Лилия Ребрик, фото, новости шоу бизнеса
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