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Оля Полякова укротила участников "Топ-модели по-украински 2"

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Украинская певица Оля Полякова приняла участие в эпатажной съемке второго сезона шоу "Топ-модель по-украински".
Оля Полякова снялась в фотосессии для "Топ-модели по-украински 2"
Оля Полякова снялась в фотосессии для "Топ-модели по-украински 2"
instagram.com/polyakovamusic/

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Главная суперблондинка Украины — Оля Полякова, которая удивила поклонников, поцеловавшись взасос на сцене “Лиги смеха“, снялась в необычной фотосессии. Вместе с участниками второго сезона украинского реалити-шоу “Топ-модель по-украински” певица примерила на себя наряды в стиле БДСМ. Что из этого получилось, смотрите далее в материале. 

Снимки с провокационной фотосессии Полякова опубликовала в своем Instagram.  

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На фото Оля позирует в латексных чулках на шпильках, в черных перчатках и голубом костюме. В арсенале певицы также имелся хлыст. 

instagram.com/polyakovamusic/

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Остальные участники фотосессии также были в латексных нарядах, а лица скрывали за масками. Фотографом самой эпатажной съемки второго сезона “Топ-модели по-украински” стала Соня Плакидюк. 

instagram.com/polyakovamusic/

 

Ранее Ivona писала, что по ТВ покажут грандиозное шоу Оли Поляковой: когда и где смотреть.

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Теги: Оля Полякова, топ-модель по-украински, фото
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.11.2018, 15:10
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гость
А что, неплохо! Только почему она в трусах?
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