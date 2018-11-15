Влад Яма показал оголенный торс

Украинский хореограф Влад Яма поделился соблазнительным снимком.

Судья шоу “Танці з зірками 2018“, украинский хореограф Влад Яма показал соблазнительную фотографию.

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Так, в своем Instagram-аккаунте танцор опубликовал снимок, на котором он запечатлен с оголенным торсом:

Возможно, Влад таким образом решил доказать, что на “Танцях з зірками 2018“ аппетитным торсом обладает не только грузин Иракли Макацария? ;)

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