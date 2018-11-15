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Влад Яма показал оголенный торс

Комментариев: 1
Украинский хореограф Влад Яма поделился соблазнительным снимком.
Влад Яма показал оголенный торс
Влад Яма показал оголенный торс
пресс-служба "Квартала 95"

Судья шоу “Танці з зірками 2018“, украинский хореограф Влад Яма показал соблазнительную фотографию.

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Так, в своем Instagram-аккаунте танцор опубликовал снимок, на котором он запечатлен с оголенным торсом:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОБРОЕ УТРО ✊🏾

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Возможно, Влад таким образом решил доказать, что на “Танцях з зірками 2018“ аппетитным торсом обладает не только грузин Иракли Макацария? ;)

Напомним, итальянская актриса и модель Моника Беллуччи кардинально сменила имидж. Как сейчас выглядит звезда, смотри здесь.

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Теги: Влад Яма, Танці з зірками 2018, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
bimba08    15.11.2018, 18:37
Оценка:  0
bimba08
Лысый, с голым торсом... Вылитый член.
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