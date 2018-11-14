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Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

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54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи сменила прическу: узнай, как сейчас выглядит звезда.
Моника Беллуччи кардинально сменила имидж
Моника Беллуччи кардинально сменила имидж
Getty Images

Известная актриса Моника Беллуччи кардинально сменила имидж - из жгучей брюнетки знаменитость превратилась в короткостриженную блондинку.

Об этом свидетельствует фотография, опубликованная в официальном Instagram-аккаунте Беллуччи.

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Оказалось, что новый образ Беллуччи связан со съемками в третьем сезоне французского комедийного мини-сериала “Десять процентов“. Сериал рассказывает о жизни парижского арт-агентства, желающего заполучить в свои ряды звезд первой величины. Моника Беллуччи там играет саму себя.

Напомним, ранее мы публиковали 7 интересных фактов об украинской звезде Голливуда Ольге Куриленко. 

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Теги: Моника Беллуччи, фото, новости, шоу-биз
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