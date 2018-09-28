Звезда сериала "Крепостная" впервые показала сына
Весной на телеканале СТБ состоится премьера масштабной костюмированной драмы «Крепостная». Одну из главных ролей исполнила Наталка Денисенко. Актриса сыграла свою коллегу из 19 века – актрису неженского театра Ларису Яхонтову, и любовницу главного помещика Петра Червинского (Станислав Боклан).
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В прошлом году у Наталки и ее мужа Андрея Фединчика родился сын. Пара долгое время скрывала маленького Андрюшу. Но недавно родители поздравили своего сыночка совместными фотографиями, опубликованными в социальной сети Instagram:
Нет ничего приятнее, когда маленькое тёплое тельце твоего ребёночка кладут тебе на живот... я это очень хорошо помню. И ещё я помню, как спускалась в лифте, когда мы уезжали из роддома. Андрюшу несли медсестры, все ждали меня внизу с цветами и шариками, и я, в красивом платье шла, будто на церемонии Оскар. Как мы с Андреем Фединчиком натерпелись, и как мы счастливы были за этот год, это не передать! Как же наш Андрюша изменился за этот год.
Нет ничего приятнее когда маленькое тёплое тельце твоего ребёночка кладут тебе на живот... я это ооочень хорошо помню😍 И ещё я помню как я спускалась в лифте когда мы уезжали из роддома... @mini_fedinchik несли медсестры, все ждали меня внизу с цветами и шариками, и я, в красивом платье, шла, будто на церемонии Оскар))))) 🙈 Как мы с @andreyfedinchik натерпелись и как мы счастливы были за этот год, это не передать)))) ❤️вот так он изменился за этот год😊 Пусть мой сыночек будет самый счастливый и здоровый!!!!🙏🙏❤️ Сегодня первый его День Рождение🍾🍾🍾🍾🍾
Отметим, что премьера масштабной костюмированной драмы “Крепостная“ с Наталкой Денисенко состоится уже весной на телеканале СТБ.
По сюжету 18-летняя Катерина красива, умна и волею своей крестной матери Анны Червинской (Юлия Ауг) воспитана как барышня благородных кровей, но для всего мира Катерина – лишь собственность самого богатого помещика в Нежине Петра Червинского (Станислав Боклан). Девушка влюбляется в молодого дворянина Алексея Косача (Алексей Яровенко), но на пути к счастью, свободе и любви ей предстоит преодолеть множество испытаний.
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