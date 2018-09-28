Звезда сериала "Крепостная" впервые показала сына

Партнерша Станислава Боклана по сериалу канала СТБ "Крепостная" впервые показала, как выглядит ее сын: смотри фото.

Весной на телеканале СТБ состоится премьера масштабной костюмированной драмы «Крепостная». Одну из главных ролей исполнила Наталка Денисенко. Актриса сыграла свою коллегу из 19 века – актрису неженского театра Ларису Яхонтову, и любовницу главного помещика Петра Червинского (Станислав Боклан).

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В прошлом году у Наталки и ее мужа Андрея Фединчика родился сын. Пара долгое время скрывала маленького Андрюшу. Но недавно родители поздравили своего сыночка совместными фотографиями, опубликованными в социальной сети Instagram:

Нет ничего приятнее, когда маленькое тёплое тельце твоего ребёночка кладут тебе на живот... я это очень хорошо помню. И ещё я помню, как спускалась в лифте, когда мы уезжали из роддома. Андрюшу несли медсестры, все ждали меня внизу с цветами и шариками, и я, в красивом платье шла, будто на церемонии Оскар. Как мы с Андреем Фединчиком натерпелись, и как мы счастливы были за этот год, это не передать! Как же наш Андрюша изменился за этот год.

Отметим, что премьера масштабной костюмированной драмы “Крепостная“ с Наталкой Денисенко состоится уже весной на телеканале СТБ.

По сюжету 18-летняя Катерина красива, умна и волею своей крестной матери Анны Червинской (Юлия Ауг) воспитана как барышня благородных кровей, но для всего мира Катерина – лишь собственность самого богатого помещика в Нежине Петра Червинского (Станислав Боклан). Девушка влюбляется в молодого дворянина Алексея Косача (Алексей Яровенко), но на пути к счастью, свободе и любви ей предстоит преодолеть множество испытаний.

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