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Фото сына Маши Ефросининой умилило поклонников

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Украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась снимком, на котором ее сын позирует в костюме полицейского.
Фото сына Маши Ефросининой умилило поклонников
Фото сына Маши Ефросининой умилило поклонников
instagram.com/mashaefrosinina/

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Украинская ведущая Маша Ефросинина, которая недавно приняла участие в благотворительной съемке "Щирі", воспитывает двоих детей – 14-летнюю дочь Нану и 4-летнего сына Александра. Недавно в своих Instagram-сторис знаменитость разместила короткий ролик и забавное фото, на котором ее сын позирует в костюме полицейского. 

Папа привез костюм мечты. Теперь до весны в одежде нет необходимости, – подписала фото Маша.

Напомним, что ранее появилось первое фото Светланы Лободы после операции.

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Теги: Маша Ефросинина, фото, сын, шоу-биз
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