Фото сына Маши Ефросининой умилило поклонников

Украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась снимком, на котором ее сын позирует в костюме полицейского.

Читай также: Актер из "Игры престолов" впервые стал отцом

Украинская ведущая Маша Ефросинина, которая недавно приняла участие в благотворительной съемке "Щирі", воспитывает двоих детей – 14-летнюю дочь Нану и 4-летнего сына Александра. Недавно в своих Instagram-сторис знаменитость разместила короткий ролик и забавное фото, на котором ее сын позирует в костюме полицейского.

Папа привез костюм мечты. Теперь до весны в одежде нет необходимости, – подписала фото Маша.

Напомним, что ранее появилось первое фото Светланы Лободы после операции.