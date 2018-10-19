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Наталья Могилевская показала, как выглядит без макияжа

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Украинская певица Наталья Могилевская поделилась смелым снимком.
Наталья Могилевская показала, как выглядит без макияжа
Наталья Могилевская показала, как выглядит без макияжа
пресс-служба канала 1+1

Исполнительница Наталья Могилевская поразила поклонников естественной красотой.

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В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена без макияжа. Он сопровождается такой подписью:

Интересное время сейчас. О свободе, о правде, о настоящей ценности. Без неё не будет успеха. Хотя феномен гигантской силиконовой попы никто не отменял :)))
А вы на что больше реагируете? Позитивно или негативно? Чего видите больше в жизни? 
#безгрима #дружба #навро #люблю#smile #love #friend

В кадре Наталья запечатлена с дизайнером Ольгой Навроцкой. 

Поклонники высоко оценили смелую фотографию Могилевской и рассыпались в комплиментах по поводу ее внешности:

Уважаю, красотка; Классные такие, настоящие; Наташа, обожаю вас за вашу открытость и глубину; Очень хорошо выглядите!

Напомним, участница юмористической студии “Дизель шоу“ Яна Глущенко рассказала, как себя чувствует после ужасного ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская.

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Теги: Наталья Могилевская, фото, новости, шоу-биз
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