Наталья Могилевская показала, как выглядит без макияжа
Исполнительница Наталья Могилевская поразила поклонников естественной красотой.
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В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена без макияжа. Он сопровождается такой подписью:
Интересное время сейчас. О свободе, о правде, о настоящей ценности. Без неё не будет успеха. Хотя феномен гигантской силиконовой попы никто не отменял :)))
А вы на что больше реагируете? Позитивно или негативно? Чего видите больше в жизни?
#безгрима #дружба #навро #люблю#smile #love #friend
В кадре Наталья запечатлена с дизайнером Ольгой Навроцкой.
Интересное время сейчас. О свободе, о правде, о настоящей ценности. Без неё не будет успеха. Хотя феномен гигантской силиконовой попы никто не отменял :))) А вы на что больше реагируете? Позитивно или негативно? Чего видите больше в жизни? #безгрима #дружба #навро #люблю #smile #love #friend
Поклонники высоко оценили смелую фотографию Могилевской и рассыпались в комплиментах по поводу ее внешности:
Уважаю, красотка; Классные такие, настоящие; Наташа, обожаю вас за вашу открытость и глубину; Очень хорошо выглядите!
Напомним, участница юмористической студии “Дизель шоу“ Яна Глущенко рассказала, как себя чувствует после ужасного ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская.
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