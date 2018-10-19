Тимур Мирошниченко показал, как выглядит его 4-месячная дочь
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Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, который в этом году впервые стал отцом, поделился в личном блоге очень милым снимком, где позирует со своей дочкой Мией. Ведущий признался, что празднует день рождения малышки каждый месяц.
#МиМиТимуровна відсвяткувала свій вже 4-ий маленький День народження! 🎉 Усі ж батьки принаймні перший рік щомісяця святкують ДН своєї дитини? 🤔 Ще рік тому я і подумати не міг, що найщирішою посмішкою мене вітатиме щовечора це маленьке щастя👶🏻 Виявляється, у такому юному віці діти вже усвідомлені, можуть любити, сміятись, сумувати і так чітко висловлювати свої бажання🚼 А ще татко тане, як сніговик навесні, коли вона грається своїми маленькими рученятами із його бородою 🧔🏻 Так що бороду не голитиму ніколи ❌ Але це не точно 😂 Раптом Міясік попросить 🤪 . . . #дочьартиста #intimfamily #инкинмуж #4месяца #4місяці #люблюнемогу #папинадочь #ведущий #ведучий #ведущийнакорпоратив #ведущийнасвадьбу #тімурмірошниченко #тимурмирошниченко #timurmiroshnychenko
Все же родители по крайней мере первый год ежемесячно празднуют день рождения своего ребенка? Еще год назад я и подумать не мог, что искренней улыбкой меня будет приветствовать каждый вечер это маленькое счастье. Оказывается, в столь юном возрасте дети уже осознанные, могут любить, смеяться, грустить и так четко выражать свои желания. А еще папа тает, как снеговик весной, когда она играет своими маленькими ручонками с его бородой. Так что бороду не буду брить никогда, - написал Тимур в Instagram.
Напомним, что Тимур и Инна Мирошниченко поженились 21 января 2018 года в Киеве. На момент свадьбы Инна находилась на 5 месяце беременности. Их первенец - Мия родилась 18 июня этого года.
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