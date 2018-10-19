Тимур Мирошниченко показал, как выглядит его 4-месячная дочь

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко умилил сеть трогательными снимками с маленькой дочкой .

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Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, который в этом году впервые стал отцом, поделился в личном блоге очень милым снимком, где позирует со своей дочкой Мией. Ведущий признался, что празднует день рождения малышки каждый месяц.

Все же родители по крайней мере первый год ежемесячно празднуют день рождения своего ребенка? Еще год назад я и подумать не мог, что искренней улыбкой меня будет приветствовать каждый вечер это маленькое счастье. Оказывается, в столь юном возрасте дети уже осознанные, могут любить, смеяться, грустить и так четко выражать свои желания. А еще папа тает, как снеговик весной, когда она играет своими маленькими ручонками с его бородой. Так что бороду не буду брить никогда, - написал Тимур в Instagram.

Напомним, что Тимур и Инна Мирошниченко поженились 21 января 2018 года в Киеве. На момент свадьбы Инна находилась на 5 месяце беременности. Их первенец - Мия родилась 18 июня этого года.

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