Лилию Ребрик в сети раскритиковали за неудачный образ

Популярная телеведущая Лилия Ребрик опубликовала неудачное фото, которое вызвало негативные отзывы среди ее поклонников .

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно стала мамой во второй раз, разместила в своем блоге фото, за которое ее остро раскритиковали подписчики.

Читай также: Сегрей Притула поздравил дочь с первым днем рождения: трогательное фото

Так, на своей странице в Instagram звезда разместила снимок, где счастливо позирует в легком голубом платье рядом с мамой.

Читай также: Наталья Могилевская рассказала, чем занимается на отдыхе

Свободный наряд на Ребрик кажется очень большим, видимо, от ветра. На это тут же отреагировали пользователи сети. “Платье немного не то, которое вам нужно“, “Что это за наматрасник“, “Что за платье? Это просто ужас“, – написали подписчики Лилии. Такая критика взбудоражила сеть, поэтому сторонники ведущей сразу же встали на ее защиту, отметив, что она выглядит роскошно.

Напомним, что ранее фото Селены Гомес стало рекордсменом с Instagram.