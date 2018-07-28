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Лилию Ребрик в сети раскритиковали за неудачный образ

Комментариев: 2
Популярная телеведущая Лилия Ребрик опубликовала неудачное фото, которое вызвало негативные отзывы среди ее поклонников .
Лилию Ребрик в сети раскритиковали за неудачный образ
Лилию Ребрик в сети раскритиковали за неудачный образ
instagram.com/liliia.rebrik/

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно стала мамой во второй раз, разместила в своем блоге фото, за которое ее остро раскритиковали подписчики. 

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Так, на своей странице в Instagram звезда разместила снимок, где счастливо позирует в легком голубом платье рядом с мамой.

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Свободный наряд на Ребрик кажется очень большим, видимо, от ветра. На это тут же отреагировали пользователи сети. “Платье немного не то, которое вам нужно“, “Что это за наматрасник“, “Что за платье? Это просто ужас“, – написали подписчики Лилии. Такая критика взбудоражила сеть, поэтому сторонники ведущей сразу же встали на ее защиту, отметив, что она выглядит роскошно. 

Напомним, что ранее фото Селены Гомес стало рекордсменом с Instagram.

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Теги: Лилия Ребрик, фото
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.07.2018, 11:32
Оценка:  -1
гость
ЮДИ не могут дня прожить,чтобы о них не помянули в прессе...
гость  (аноним)  29.07.2018, 11:18
Оценка:  +1
гость
Самое смешное, что такой мешок стоит больше, чем среднестатистический хо-хол зарабатывает за год.
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