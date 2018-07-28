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Наталья Могилевская рассказала, как проходит ее отдых

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Звезда украинского шоу-бизнеса держит себя в форме и активно занимается спортом даже в летнее время.
Наталья Могилевская рассказала, чем занимается на отдыхе
Наталья Могилевская рассказала, чем занимается на отдыхе
instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Знаменитая украинская певица и ведущая Наталья Могилевская не расстается со спортом даже летом. Находясь на отдыхе, звезда активно занимается спортом и следит за своей фигурой. Об этом свидетельствует ее недавний пост в социальной сети. 

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Так, певица опубликовала фото в ярком спортивном костюме и подписала его следующим образом: "У меня спорт даже на отдыхе: растяжка, йога, планка! А вы чем будете заниматься сегодня?". 

Напомним, что ранее стало известно имя нового участника проекта «Танці з зірками», в котором принимала участие Наталья Могилевская и даже стала победителем.

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Теги: Наталья Могилевская, фото, спорт, Instagram
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