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Ольга Куриленко удивила поклонников сменой имиджа

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Популярная актриса стала блондинкой.
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
instagram.com/olgakurylenkoofficial

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Известная актриса Ольга Куриленко не относится к любительницам частой смены имиджа. Но когда профессия обязывает, приходится идти и на такие "жертвы". На днях девушка удивила фанатов совершенно новой прической.  

 

What a legend ❤️ on set with Terry Gilliam.

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

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Ольга Куриленко стала блондинкой! Об этом стало известно благодаря новому снимку в Instagram Ольги, на котором она позирует с режиссером фильма "Человек, который убил Дон Кихота". В новой картине она играет одну из главных ролей, для которой ей пришлось сменить цвет волос.  

К слову, в комментариях под селфи подписчики считают, что это всего лишь парик.   

Напомним, что ранее Лилия Ребрик поделилась семейным фото с отпуска.

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Теги: Ольга Куриленко, прическа, фото
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Комментариев (1)
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ultradetka    21.07.2018, 14:11
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