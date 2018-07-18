Ольга Куриленко удивила поклонников сменой имиджа

Популярная актриса стала блондинкой.

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Известная актриса Ольга Куриленко не относится к любительницам частой смены имиджа. Но когда профессия обязывает, приходится идти и на такие "жертвы". На днях девушка удивила фанатов совершенно новой прической.

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Ольга Куриленко стала блондинкой! Об этом стало известно благодаря новому снимку в Instagram Ольги, на котором она позирует с режиссером фильма "Человек, который убил Дон Кихота". В новой картине она играет одну из главных ролей, для которой ей пришлось сменить цвет волос.

К слову, в комментариях под селфи подписчики считают, что это всего лишь парик.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик поделилась семейным фото с отпуска.