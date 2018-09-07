Праздничная подборка теплых фото звездных пап с детьмиот Ivona.

День отца 2019: украинские звездные папы с детьми пресс-служба

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Cегодня, 16 июня, в Украине впервые официально празднуется День отца. В сегодняшней подборке Ivona делится самыми теплыми снимками украинских звездных пап и их детей.

Музыкант и певец Сергей Бабкин с супругой Снежаной воспитывают двоих детей – дочь Васелину и сына Артура (сына Снежаны от первого брака). Также у Сергея есть сын от первого брака – Илья. Сейчас Снежана готовится снова стать мамой.

Анатолий Анатолич, телеведущий, автор и продюсер программы “Зе Интервьюер“ с супругой Юлией воспитывает двух дочерей – Алису и Лолиту.

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Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич воспитывает двоих очаровательных детей – 5-летнюю дочь Еву и сына Даню, который родился в 2017 году.

Актер студии “Квартал 95“ Евгений кошевой воспитывает двух замечательных дочерей – 10-летней Варвары и 2-летней Серафимы.

У продюсера, автора и исполнителя песен Потапа в браке с со-продюсером “MOZGI Entertainment“ Ириной Горовой родился сын Андрей. Сейчас мальчику 9 лет.

Напомним, что ранее MELOVIN и Потап рассказали, за что благодарны своим отцам.