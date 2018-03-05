Даша Астафьева похвасталась новой фигурой (фото)

Артистка поделилась пикантными фотографиями в своем Instagram .

Читай также: Светлана Лобода рассказала об отношениях с дочерью

Певица Даша Астафьева похвасталась результатами работы над собственным телом. В своем Instagram девушка опубликовала откровенные фото в нижнем белье и без него.

В минувшем месяце Астафьева рассекретила свой вес и заявила, что намерена похудеть.

Сдаюсь с поличным. Я Даша, мне 32 года. Мой вес на сегодня составляет 60 кг при росте 173 см. Мне бы хотелось настроить режим и качество питания в соответствии с моим образом жизни и работой. Перестать зависеть от сладкого и вредного, вкусного, перестать подъедать по ночам. Улучшить внешний вид и состояние кожи, избавиться от проблемных мест в моем внешнем виде, ну и продлить состояние гармонии и молодости», - написала певица в блоге.

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 5 Мар 2018 в 6:04 PST

Читай также: Настя Каменских опубликовала новое откровенное фото

И вот, спустя некоторое время певица продемонстрировала изменения в своем внешнем виде, и как грациозно умеет стоять на подоконнике верх ногами.

Отметим, что автором фотосессии звезды стал Никита Люлько, который уже сотрудничал с Астафьевой прежде.

Ранее Слава Каминская рассказала, как относится к спорту и диетам. Подробности читайте в нашем материале.