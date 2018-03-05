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Даша Астафьева похвасталась новой фигурой (фото)

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Артистка поделилась пикантными фотографиями в своем Instagram .
Даша Астафьева похвасталась новой фигурой
Даша Астафьева похвасталась новой фигурой
instagram.com/da_astafieva

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Певица Даша Астафьева похвасталась результатами работы над собственным телом. В своем Instagram девушка опубликовала откровенные фото в нижнем белье и без него. 

В минувшем месяце Астафьева рассекретила свой вес и заявила, что намерена похудеть.  

Сдаюсь с поличным. Я Даша, мне 32 года. Мой вес на сегодня составляет 60 кг при росте 173 см. Мне бы хотелось настроить режим и качество питания в соответствии с моим образом жизни и работой. Перестать зависеть от сладкого и вредного, вкусного, перестать подъедать по ночам. Улучшить внешний вид и состояние кожи, избавиться от проблемных мест в моем внешнем виде, ну и продлить состояние гармонии и молодости», - написала певица в блоге. 

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И вот, спустя некоторое время певица продемонстрировала изменения в своем внешнем виде, и как грациозно умеет стоять на подоконнике верх ногами.  

Отметим, что автором фотосессии звезды стал Никита Люлько, который уже сотрудничал с Астафьевой прежде. 

Ранее Слава Каминская рассказала, как относится к спорту и диетам. Подробности читайте в нашем материале.

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Теги: Даша Астафьева, шоубиз, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  29.04.2018, 17:27
Оценка:  0
pусский
Когда с хуем во рту наконец сфотографируется?
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