В Украину приехал Гай Ричи - соцсети

Британский режиссер был замечен в одном из киевских ресторанов.

Украинские пользователи Сети обсуждают приезд британского режиссера Гая Ричи в Украину. Сегодня звезду заметили в одном из киевских ресторанов, передаёт ТСН, ссылаясь на информацию в Facebook.

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Совместную фотографию с Ричи на своей странице разместил столичный ресторатор Евгений Гусовский.

Guy Ritchie - неожиданный и крутой гость объявился», - подписал фотографию Гусовский. На снимке режиссер позирует в окружении персонала ресторана грузинской кухни.

Цель визита известного режиссера в Киев пока неизвестна.

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