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В Украину приехал Гай Ричи - соцсети

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Британский режиссер был замечен в одном из киевских ресторанов.
Гай Ричи
Гай Ричи
Кинопоиск

Украинские пользователи Сети обсуждают приезд британского режиссера Гая Ричи в Украину. Сегодня звезду заметили в одном из киевских ресторанов, передаёт ТСН, ссылаясь на информацию в Facebook. 

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Совместную фотографию с Ричи на своей странице разместил столичный ресторатор Евгений Гусовский. 

Guy Ritchie - неожиданный и крутой гость объявился», - подписал фотографию Гусовский. На снимке режиссер позирует в окружении персонала ресторана грузинской кухни. 

 Цель визита известного режиссера в Киев пока неизвестна.  

Ранее тайная подруга Avicii призналась, что планировала родить музыканту дочь. Подробнее читайте в этом материале.

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Теги: Гай Ричи, украина, шоубиз
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