MONATIK впервые показал своих детей (фото)

У 32-летнего артиста двое сыновей.

Популярный украинский певец MONATIK впервые показал своих детей. Общую фотографию с двумя сыновьями артист опубликовал на своей странице в Instagram.

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Как известно, музыкант женат. Его избранницу зовут Ирина, пара воспитывает двух сыновей.

Фотография, которую опубликовал MONATIK, сделана в Диснейленде, который находится во Франции. Певец привез туда своих детей после концерта в Париже.

MONATIK признался, что сам попал в Диснейленд впервые в 27 лет и это было в Гонконге.

И хотя не в моих правилах постить фото #моих... Но запечатлеть осуществление мечты – обязан!!! Запомнить этот миг навсегда! Ведь Инстаграм же для этого?!», - подписал фотографию MONATIK.

Некоторые поклонники певца искренне удивились, так как не знали, что у него есть двое маленьких сыновей.

Напомним, что ранее MONATIK презентовал новую песню в эфире проекта «Голос країни».