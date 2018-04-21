MONATIK впервые показал своих детей (фото)
Популярный украинский певец MONATIK впервые показал своих детей. Общую фотографию с двумя сыновьями артист опубликовал на своей странице в Instagram.
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Как известно, музыкант женат. Его избранницу зовут Ирина, пара воспитывает двух сыновей.
Фотография, которую опубликовал MONATIK, сделана в Диснейленде, который находится во Франции. Певец привез туда своих детей после концерта в Париже.
Впервые я попал в #disneyland в 27 лет в #hongkong благодаря @emma.shymanovych и @p.shymanovych я обрёл мечту ,детям своим Disneyland показать !!!! За что буду всегда несказанно благодарен ! И хотя не в моих правилах постить фото #моих... но запечатлеть осуществление мечты - обязан !!! Запомнить этот миг навсегда! Ведь Инстаграм же для этого ?!) #InLoveWithParis #WithLoveInParis #Мои #ТеКтоДорожеВсего
MONATIK признался, что сам попал в Диснейленд впервые в 27 лет и это было в Гонконге.
И хотя не в моих правилах постить фото #моих... Но запечатлеть осуществление мечты – обязан!!! Запомнить этот миг навсегда! Ведь Инстаграм же для этого?!», - подписал фотографию MONATIK.
Некоторые поклонники певца искренне удивились, так как не знали, что у него есть двое маленьких сыновей.
Напомним, что ранее MONATIK презентовал новую песню в эфире проекта «Голос країни».
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