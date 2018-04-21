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MONATIK впервые показал своих детей (фото)

Комментариев: 1
У 32-летнего артиста двое сыновей.
MONATIK впервые показал своих детей (фото)
MONATIK впервые показал своих детей (фото)
instagram.com/monatik_official/

Популярный украинский певец MONATIK впервые показал своих детей. Общую фотографию с двумя сыновьями артист опубликовал на своей странице в Instagram. 

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Как известно, музыкант женат. Его избранницу зовут Ирина, пара воспитывает двух сыновей.  

Фотография, которую опубликовал MONATIK, сделана в Диснейленде, который находится во Франции. Певец привез туда своих детей после концерта в Париже. 

MONATIK признался, что сам попал в Диснейленд впервые в 27 лет и это было в Гонконге.  

И хотя не в моих правилах постить фото #моих... Но запечатлеть осуществление мечты – обязан!!! Запомнить этот миг навсегда! Ведь Инстаграм же для этого?!», - подписал фотографию MONATIK. 

Некоторые поклонники певца искренне удивились, так как не знали, что у него есть двое маленьких сыновей.

Напомним, что ранее MONATIK презентовал новую песню в эфире проекта «Голос країни».

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Теги: Monatik, дети, Instagram
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  22.04.2018, 14:00
Оценка:  0
гость
То что ты делаешь никому не интересно, хоть с кактусом в жопе фото запостишь..
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