«Я крутая мама»: Кайли Дженнер поразила внезапной сменой имиджа

Звезда реалити-шоу поделилась в Instagram новым цветом волос .

Светская львица и звезда шоу «Семейство Кардашян» Кайли Дженнер, которая не так давно стала мамой, удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Девушка покрасила волосы в яркий розовый цвет и поделилась результатом в своем Instagram.

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Лицо бренда KylieСosmetics опубликовала несколько фотографий в новом амплуа и получила много положительных отзывов в комментариях.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 13 Апр 2018 в 5:55 PDT

Я не обычная мама, я крутая мама», – подписала одну из фотографий Кайли.

Напомним, что ранее сестра Кайли Дженнер – Хлое Кардашьян преждевременно родила ребенка.