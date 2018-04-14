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«Я крутая мама»: Кайли Дженнер поразила внезапной сменой имиджа

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Звезда реалити-шоу поделилась в Instagram новым цветом волос .
Кайли Дженнер поразила внезапной сменой имиджа
Кайли Дженнер поразила внезапной сменой имиджа
inatagram.com/sashasamsonova

Светская львица и звезда шоу «Семейство Кардашян» Кайли Дженнер, которая не так давно стала мамой, удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Девушка покрасила волосы в яркий розовый цвет и поделилась результатом в своем Instagram

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Лицо бренда KylieСosmetics опубликовала несколько фотографий в новом амплуа и получила много положительных отзывов в комментариях. 

 

I’m not a regular mom I’m a cool mom

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Я не обычная мама, я крутая мама», –  подписала одну из фотографий Кайли. 

Напомним, что ранее сестра Кайли Дженнер – Хлое Кардашьян преждевременно родила ребенка

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Теги: Кайли Дженнер, мода
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