Паралимпиада 2020: Елизавета Мерешко принесла Украине еще одну медаль

Во второй соревновательный день украинская пловчиха завоевала серебро.

В японской столице Токио завершился второй соревновательный день Паралимпийских игр 2020. 26 августа сборная Украины завоевала еще одну медаль.

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Пловчиха Елизавета Мерешко после вчерашнего золота на дистанции 50 метров вольным стилем стала второй в заплыве на 200 метров комплексом и принесла Украине серебренную награду.

Елизавета Мерешко стала серебренной призеркой Паралимпиады 2020 Getty Images

В медальном зачете наша страна опустилась с пятого на девятое место по качеству наград (1 золотая, 6 серебренных и 2 бронзовые) и с третьего на шестое по количеству наград (9 медалей). Лидирует Китай с 8 золотыми, 5 серебренными и 10 бронзовыми наградами.

Напомним, что Украина в первый соревновательный день 25 августа выиграла восемь медалей в двух видах спорта – фехтовании и плавании.

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