«Танці з зірками 2021»: Все участники юбилейного сезона
На следующей недели стартует один из самых популярных проектов на украинском телевидении – «Танці з зірками 2021». Первый выпуск юбилейного пятого сезона шоу выйдет на экраны в воскресенье, 5 сентября.
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Уже известно, что в состав жюри в этом году войдут прима-балерина Екатерина Кухар, танцор Влад Яма и хореограф и первый участник украинской версии «Холостяка» Максим Чмерковский. Кроме того, сегодня, 26 августа, определилось имя последнего участника сезона. Кто выйдет на главный паркет страны в пятом сезоне обновленных «Танців», смотрите далее в материале.
Список всех участников «Танців з зірками 2021»
- Победительница «Евровидения 2016» Джамала
- Участник группы «ТНМК» Фагот
- Вокалистка группы «KAZKA» Александра Зарицкая
- Актер и стриптизер Алексей Суровцев
- Участница «Лиги смеха» и актриса «Женского квартала» Анастасия Оруджова
- Победитель «Лиги смеха» Иван Люленов
- Актер Константин Войтенко
- Певец Дима Каднай
- Певица Евгения Власова
- Фехтовальщица и неоднократная призерка Олимпийских игр Ольга Харлан
- Актер Артур Логай
- Певица Lida Lee
- Победитель «Х-фактора» и участник «Евровидения» MELOVIN
- Бронзовый призер Олимпиады в Токио, каратист Станислав Горуна
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