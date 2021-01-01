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«Танці з зірками 2021»: Все участники юбилейного сезона

Узнайте, кто станцует на главном паркете страны 5 сентября.
«Танці з зірками 2021»: Все участники юбилейного сезона
«Танці з зірками 2021»: Все участники юбилейного сезона
instagram.com/tanci1plus1

На следующей недели стартует один из самых популярных проектов на украинском телевидении – «Танці з зірками 2021». Первый выпуск юбилейного пятого сезона шоу выйдет на экраны в воскресенье, 5 сентября.

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Уже известно, что в состав жюри в этом году войдут прима-балерина Екатерина Кухар, танцор Влад Яма и хореограф и первый участник украинской версии «Холостяка» Максим Чмерковский. Кроме того, сегодня, 26 августа, определилось имя последнего участника сезона. Кто выйдет на главный паркет страны в пятом сезоне обновленных «Танців», смотрите далее в материале.

Список всех участников «Танців з зірками 2021»

 

  • Победительница «Евровидения 2016» Джамала

  • Участник группы «ТНМК» Фагот

  • Вокалистка группы «KAZKA» Александра Зарицкая

  • Актер и стриптизер Алексей Суровцев

  • Участница «Лиги смеха» и актриса «Женского квартала» Анастасия Оруджова

  • Победитель «Лиги смеха» Иван Люленов

  • Актер Константин Войтенко

  • Певец Дима Каднай

  • Певица Евгения Власова

  • Фехтовальщица и неоднократная призерка Олимпийских игр Ольга Харлан

  • Актер Артур Логай

  • Певица Lida Lee

  • Победитель «Х-фактора» и участник «Евровидения» MELOVIN

  • Бронзовый призер Олимпиады в Токио, каратист Станислав Горуна

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Теги: Танці з зірками, Дима Каднай, Ольга Харлан, Александра Зарицкая, Фагот, Евгения Власова
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Источник: ivonа bigmir)net

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