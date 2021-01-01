«Танці з зірками 2021»: Все участники юбилейного сезона

Узнайте, кто станцует на главном паркете страны 5 сентября.

На следующей недели стартует один из самых популярных проектов на украинском телевидении – «Танці з зірками 2021». Первый выпуск юбилейного пятого сезона шоу выйдет на экраны в воскресенье, 5 сентября.

Читай также: ТОП-10 звезд, которые плохо учились в школе из-за дислексии

Уже известно, что в состав жюри в этом году войдут прима-балерина Екатерина Кухар, танцор Влад Яма и хореограф и первый участник украинской версии «Холостяка» Максим Чмерковский. Кроме того, сегодня, 26 августа, определилось имя последнего участника сезона. Кто выйдет на главный паркет страны в пятом сезоне обновленных «Танців», смотрите далее в материале.

Список всех участников «Танців з зірками 2021»

Победительница «Евровидения 2016» Джамала

Участник группы «ТНМК» Фагот

Вокалистка группы «KAZKA» Александра Зарицкая

Актер и стриптизер Алексей Суровцев

Участница «Лиги смеха» и актриса «Женского квартала» Анастасия Оруджова

Победитель «Лиги смеха» Иван Люленов

Актер Константин Войтенко

Певец Дима Каднай

Певица Евгения Власова

Фехтовальщица и неоднократная призерка Олимпийских игр Ольга Харлан

Актер Артур Логай

Певица Lida Lee

Победитель «Х-фактора» и участник «Евровидения» MELOVIN

Бронзовый призер Олимпиады в Токио, каратист Станислав Горуна​

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.