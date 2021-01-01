У Святослава Вакарчука родился первенец - СМИ

46-летний солист "Океана Эльзы" впервые стал отцом.

Популярный украинский исполнитель, фронтмен группы “Океан Эльзы“ Святослав Вакарчук впервые стал отцом. О важном событии в жизни 46-летнего музыканта сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на пресс-службу Вакарчука.

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У Святослава родился сын, которого он назвал Иваном в честь своего покойного отца. Дату появления малыша на свет, а также имя его мамы, певец пока не разглашает.

“Папа и мама Ивана решили не разглашать какую-либо информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на личную жизнь“, - отметили в пресс-службе.

В Сети ходят слухи, что первенца Вакарчуку родила 39-летняя Евгения Яцута, директор и совладелица кинопродюсерской компании Radioactive. Поговаривают, что Святослав и Евгения тайно встречаются уже больше года.

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