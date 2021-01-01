Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Детская порнография? Группа Nirvana попала в громкий скандал

Участников группы обвиняют в использовании детской порнографии для обложки альбома.
Детская порнография? Группа Nirvana попала в громкий скандал
Детская порнография? Группа Nirvana попала в громкий скандал
twitter.com/WorldActually

Спенсер Элден – ребенок, который изображен на обложке альбома рок-группы “Nirvana“ 1991 года, потребовал моральную компенсацию за использование его младенческого фото. По его словам, снимок ребенка считается сексуальной эксплуатацией.

Читай также: Известного актера госпитализировали во время съемок

Парень подал в суд на оставшихся в живых музыкантов группы и потребовал 150 тысяч долларов от каждого из 17 фигурантов иска. Он утверждает, что музыканты и другие члены команды нарушили федеральные законы о детской порнографии, когда использовали его голое фото.

Отметим, что раньше на обложках альбомов изображали детей в сексуально провокационной манере, чтобы получить известность, стимулировать продажи и привлечь внимание СМИ.

К слову, «скандальный» альбом «Nevermind» был продан тиражом более 30 миллионов копий с момента его выпуска в 1991 году.

Альбом «Nevermind»
Альбом «Nevermind»
twitter.com/Emelittences

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Nirvana, скандалы звезд, детская порнография, суд звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь