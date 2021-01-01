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Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram: причина и первый пост

Практически за сутки у актрисы уже около 5 миллионов подписчиков.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
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К Instagram присоединилась ещё одна звезда, которую там уже и не ждали — Анджелина Джоли зарегистрировалась в соцсети, и уже даже опубликовала первый пост. Его актриса посвятила девочке-подростку из Афганистана, где власть на данный момент захватило движение «Талибан».

«Сейчас народ Афганистана теряет возможность общаться в соцсетях и свободно самовыражаться. Я присоединилась к Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто борется за свои базовые человеческие права по всему миру», – объявила Анджелина.

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Теги: Анджелина Джоли
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Источник: Ivonа bigmir)net

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