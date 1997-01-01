Известный актер умер от осложнений коронавируса

Актеру было 82 года.

Японский актер и мастер единоборств Сонни Чиба и звезда фильмов «Уличный боец» и «Убить Билла» ушел из жизни от коронавирусной болезни, в четверг, 19 августа. Об этом сообщил представитель звезды Тимоти Билл и добавил, что актер перед смертью работал над новым проектом.

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Отметим, что Чиба начал заниматься боевыми искусствами у мастера каратэ Масса Оямы. Он обладатель нескольких черных поясов. Впервые актер публично продемонстрировал свои способности в фильме «Телохранитель Киба» 1973 года.

Также японец сотрудничал с американским режиссером Квентина Тарантино, который пригласил мастера сняться в фильме «Настоящая любовь», в котором сам выступил сценаристом. Впоследствии актер сыграл в двух частях фильма «Убить Билла». А в 2006 году снялся в фильме «Форсаж: Токийский дрифт».

Сонни Чиба CNN

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