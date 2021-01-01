Свершилось: Украина купила легендарный ледокол «Джеймс Кларк Росс»
Сегодня, 19 августа, Национальный антарктический научный центр Украины (НАНЦ) сообщил о покупке британского ледокола «Джеймс Кларк Росс». После переоформления документов судно уже под флагом нашей страны отправиться из Дании в Украину. Ожидается, что ледокол прибудет в Одессу в начале осени.
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Напомним, что последние 20 лет в украинских полярников не было собственного ледокола для антарктических исследований. В НАНЦ отметили, что с этим судном наши ученые смогут проводить масштабные исследования Южного океана и со временем начнут изучение Арктики.
Кроме того, «Джеймс Кларк Росс» имеет для украинских полярников символическое значение. Именно этот ледокол в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на британскую станцию «Фарадей», которая вскоре стала «Академиком Вернадским».
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