Узнайте, кому из голливудских звезд платят 100 миллионов долларов за одну роль.

Гонорары актеров: Кто заработал больше всех за год Getty Images

Известное издание Variety подсчитало, кто из голливудских актеров заработал за год самые высокие гонорары. Как выяснилось, некоторым кинозвездам удалось получить немалый доход и это в год пандемии коронавируса. Большой вклад в увеличение зарплаты деятелей киноиндустрии внесли стриминговые платформы.

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Так, самым высокооплачиваемым актером стал исполнитель роли Джеймса Бонда, британец Дэниел Крейг. Мужчина получил 100 миллионов долларов за роль в картине “Достать ножи“ и и ее двух предстоящих сиквелах.

Дэниел Крейг Getty Images

Вторым в этом списке оказался самый высокооплачиваемый актер прошлого года по версии Forbes Дуэйн Джонсон. Американская кинозвезда заработал 50 миллионов долларов за то, что сыграл в “Красном уведомлении“.

Дуэйн "Скала" Джонсон Getty Images

Третьем в ТОПе актеров с самыми высокими доходами стал Уилл Смит. Ему заплатили 40 миллионов долларов за съемки в “Короле Ричарде“.

Уилл Смит Getty Images

Далее список актеров с самыми высокими гонорарами выглядит так:

Дензел Вашингтон − 40 млн долларов (“Дьявол в деталях”).

Леонардо Ди Каприо − 30 млн долларов (“Не смотри вверх”).

Марк Уолберг − 30 млн долларов (“Правосудие Спенсера”).

Дженнифер Лоуренс − 25 млн долларов (“Не смотри вверх”).

Джулия Робертс − 25 млн долларов (“Оставь мир позади”).

Сандра Баллок − 20 млн долларов (“Затерянный город Д”).

Райан Гослинг − 20 млн долларов (“Серый человек”).

Крис Хемсворт − 20 млн долларов (“Тор 4: Любовь и гром”).

Брэд Питт − 20 млн долларов (“Скоростной поезд”).

Майкл Б. Джордан − 15 млн долларов (“Без жалости”).

Том Круз − 13 млн долларов (“Топ Ган: Мэверик”).

Киану Ривз − 12−14 млн долларов (“Матрица 4”).

Крис Пайн − 11,5 млн долларов (“Подземелья и драконы”).

Роберт Паттинсон − 3 млн долларов (“Бэтмен”).

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