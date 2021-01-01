Гонорары актеров: Кто заработал больше всех за год
Известное издание Variety подсчитало, кто из голливудских актеров заработал за год самые высокие гонорары. Как выяснилось, некоторым кинозвездам удалось получить немалый доход и это в год пандемии коронавируса. Большой вклад в увеличение зарплаты деятелей киноиндустрии внесли стриминговые платформы.
Читай также: ТОП-10 звезд, которые в прошлом были учителями
Так, самым высокооплачиваемым актером стал исполнитель роли Джеймса Бонда, британец Дэниел Крейг. Мужчина получил 100 миллионов долларов за роль в картине “Достать ножи“ и и ее двух предстоящих сиквелах.
Вторым в этом списке оказался самый высокооплачиваемый актер прошлого года по версии Forbes Дуэйн Джонсон. Американская кинозвезда заработал 50 миллионов долларов за то, что сыграл в “Красном уведомлении“.
Третьем в ТОПе актеров с самыми высокими доходами стал Уилл Смит. Ему заплатили 40 миллионов долларов за съемки в “Короле Ричарде“.
Далее список актеров с самыми высокими гонорарами выглядит так:
- Дензел Вашингтон − 40 млн долларов (“Дьявол в деталях”).
- Леонардо Ди Каприо − 30 млн долларов (“Не смотри вверх”).
- Марк Уолберг − 30 млн долларов (“Правосудие Спенсера”).
- Дженнифер Лоуренс − 25 млн долларов (“Не смотри вверх”).
- Джулия Робертс − 25 млн долларов (“Оставь мир позади”).
- Сандра Баллок − 20 млн долларов (“Затерянный город Д”).
- Райан Гослинг − 20 млн долларов (“Серый человек”).
- Крис Хемсворт − 20 млн долларов (“Тор 4: Любовь и гром”).
- Брэд Питт − 20 млн долларов (“Скоростной поезд”).
- Майкл Б. Джордан − 15 млн долларов (“Без жалости”).
- Том Круз − 13 млн долларов (“Топ Ган: Мэверик”).
- Киану Ривз − 12−14 млн долларов (“Матрица 4”).
- Крис Пайн − 11,5 млн долларов (“Подземелья и драконы”).
- Роберт Паттинсон − 3 млн долларов (“Бэтмен”).
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Катя Осадчая родила третьего ребенка
- Дженнифер Энистон рассекретила, как сохранила дружбу со всеми бывшими
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.