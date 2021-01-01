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Гонорары актеров: Кто заработал больше всех за год

Узнайте, кому из голливудских звезд платят 100 миллионов долларов за одну роль.
Гонорары актеров: Кто заработал больше всех за год
Гонорары актеров: Кто заработал больше всех за год
Getty Images

Известное издание Variety подсчитало, кто из голливудских актеров заработал за год самые высокие гонорары. Как выяснилось, некоторым кинозвездам удалось получить немалый доход и это в год пандемии коронавируса. Большой вклад в увеличение зарплаты деятелей киноиндустрии внесли стриминговые платформы.

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Так, самым высокооплачиваемым актером стал исполнитель роли Джеймса Бонда, британец Дэниел Крейг. Мужчина получил 100 миллионов долларов за роль в картине “Достать ножи“ и и ее двух предстоящих сиквелах.

Дэниел Крейг
Дэниел Крейг
Getty Images

Вторым в этом списке оказался самый высокооплачиваемый актер прошлого года по версии Forbes Дуэйн Джонсон. Американская кинозвезда заработал 50 миллионов долларов за то, что сыграл в “Красном уведомлении“.

Дуэйн
Дуэйн "Скала" Джонсон
Getty Images

Третьем в ТОПе актеров с самыми высокими доходами стал Уилл Смит. Ему заплатили 40 миллионов долларов за съемки в “Короле Ричарде“.

Уилл Смит
Уилл Смит
Getty Images

Далее список актеров с самыми высокими гонорарами выглядит так:

  • Дензел Вашингтон − 40 млн долларов (“Дьявол в деталях”).
  • Леонардо Ди Каприо − 30 млн долларов (“Не смотри вверх”).
  • Марк Уолберг − 30 млн долларов (“Правосудие Спенсера”).
  • Дженнифер Лоуренс − 25 млн долларов (“Не смотри вверх”).
  • Джулия Робертс − 25 млн долларов (“Оставь мир позади”).
  • Сандра Баллок − 20 млн долларов (“Затерянный город Д”).
  • Райан Гослинг − 20 млн долларов (“Серый человек”).
  • Крис Хемсворт − 20 млн долларов (“Тор 4: Любовь и гром”).
  • Брэд Питт − 20 млн долларов (“Скоростной поезд”).
  • Майкл Б. Джордан − 15 млн долларов (“Без жалости”).
  • Том Круз − 13 млн долларов (“Топ Ган: Мэверик”).
  • Киану Ривз − 12−14 млн долларов (“Матрица 4”).
  • Крис Пайн − 11,5 млн долларов (“Подземелья и драконы”).
  • Роберт Паттинсон − 3 млн долларов (“Бэтмен”).

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Теги: гонорары актеров, Дэниел Крейг, Уилл Смит, Дуэйн "Скала" Джонсон, рейтинг
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