Мадонне - 63: ТОП-5 лучших клипов самой успешной поп-королевы

Сегодня знаменитая певица отмечает свое 63-летие.

Читай также: Холли Берри - 55: Как менялся стиль голливудской актрисы

Сегодня, 16 августа, знаменитой американской поп-диве Мадонне исполнилось 63 года. Она является самой коммерчески успешной певицей в истории по версии “Книги рекордов Гиннесса“. В честь праздника исполнительницы вспоминаем ее лучшие клипы, которые каждый хоть раз видел в своей жизни.

Стоит отметить, что двадцать работ Мадонны возглавляли главные музыкальные чарты США и Великобритании, тринадцать - альбомные. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний признала её самой продаваемой поп-исполнительницей двадцатого века и второй среди певиц в США.

Также Мадонна попала в рейтинг “25 женщин прошлого столетия, обладающих наибольшей властью“ за вклад в популярную музыку по версии журнала Time. Кроме того, звезда получила заветную статуэтку “Грэмми“.

Madonna - Vogue

Madonna - Hung Up

Madonna - Dark Ballet

Madonna - I'll Remember

Madonna - Like A Prayer

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.