Мадонне - 63: ТОП-5 лучших клипов самой успешной поп-королевы
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Сегодня, 16 августа, знаменитой американской поп-диве Мадонне исполнилось 63 года. Она является самой коммерчески успешной певицей в истории по версии “Книги рекордов Гиннесса“. В честь праздника исполнительницы вспоминаем ее лучшие клипы, которые каждый хоть раз видел в своей жизни.
Стоит отметить, что двадцать работ Мадонны возглавляли главные музыкальные чарты США и Великобритании, тринадцать - альбомные. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний признала её самой продаваемой поп-исполнительницей двадцатого века и второй среди певиц в США.
Также Мадонна попала в рейтинг “25 женщин прошлого столетия, обладающих наибольшей властью“ за вклад в популярную музыку по версии журнала Time. Кроме того, звезда получила заветную статуэтку “Грэмми“.
Madonna - Vogue
Madonna - Hung Up
Madonna - Dark Ballet
Madonna - I'll Remember
Madonna - Like A Prayer
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