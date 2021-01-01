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В семье Виталия Козловского случилось горе

Украинский певец Виталий Козловский поделился на странице в Instagram печальной новостью.
Виталий Козловский
Виталий Козловский
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Популярный украинский певец Виталий Козловский сообщил, что 15 августа умер его отец Виталий Сергеевич. Мужчине было 74 года. Артист опубликовал архивные фото и попросил поклонников помолиться за душу его отца. Он не стал раскрывать причину смерти отца.

«Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день — ушел из жизни мой лучший папа в мире — Виталий Сергеевич Козловский. Пишу не для сочувствия, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия, или просто взглянуть на эти фотографии и мысленно пожелать душе моего папы вечного покоя», — написал артист. 

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Теги: Виталий Козловский
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Источник: ivоna bigmir)net

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