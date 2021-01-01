Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями

Актриса Лиза Арзамасова и ее муж, фигурист Илья Авербух, сообщили о пополнении в семье.

Читай также: Ани Лорак платит за учебу дочери большие деньги

У 26-летней актрисы Лизы Арзамасовой и 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха родился ребенок. Радостными новостями пара поделилась в своих социальных сетях. Пол ребенка они предпочли не раскрывать.

О том, что пара ждет малыша, стало известно в апреле. Для 26-летней Лизы ребенок стал первым, а у Ильи есть 17-летний сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой. Арзамасова и Авербух сейчас - одна из самых обсуждаемых пар.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.