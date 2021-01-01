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Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями

Актриса Лиза Арзамасова и ее муж, фигурист Илья Авербух, сообщили о пополнении в семье.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух
Лиза Арзамасова и Илья Авербух
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У 26-летней актрисы Лизы Арзамасовой и 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха родился ребенок. Радостными новостями пара поделилась в своих социальных сетях. Пол ребенка они предпочли не раскрывать.

О том, что пара ждет малыша, стало известно в апреле. Для 26-летней Лизы ребенок стал первым, а у Ильи есть 17-летний сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой. Арзамасова и Авербух сейчас - одна из самых обсуждаемых пар. 

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Источник: Ivonа bigmir)net

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