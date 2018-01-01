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Тина Кароль трогательно почтила память покойного мужа в день его рождения

Тина Кароль поделилась архивным фото с покойным мужем.
Тина Кароль
Тина Кароль
Pinterest.com

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14 августа продюсеру Евгению Огиру исполнился бы 41 год. В Instagram Stories Тина Кароль почтила память покойного мужа и опубликовала архивный кадр. На фото звезда запечатлена с короткими кудрявыми волосами. Снимок был сделан в 2012 году.

Тина Кароль и Евгений Огир
Тина Кароль и Евгений Огир
instagram.com/tina_karol

«“Я молодец, я знаю… Все как ты хотел. С Днем Рождения, Вечность», - подписала кадр исполнительница.

Ранее Тина Кароль вспомнила покойного мужа во время интервью в Казахстане. «Боль фантомная, она никогда не пройдет. Я принимаю это испытание. Он всегда мечтал, чтобы я не останавливалась», - поделилась звезда.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivonа bigmir)net

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