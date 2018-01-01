Тина Кароль трогательно почтила память покойного мужа в день его рождения

Тина Кароль поделилась архивным фото с покойным мужем.

Читай также: Умерла звезда сериала «Шерлок»

14 августа продюсеру Евгению Огиру исполнился бы 41 год. В Instagram Stories Тина Кароль почтила память покойного мужа и опубликовала архивный кадр. На фото звезда запечатлена с короткими кудрявыми волосами. Снимок был сделан в 2012 году.

Тина Кароль и Евгений Огир instagram.com/tina_karol

«“Я молодец, я знаю… Все как ты хотел. С Днем Рождения, Вечность», - подписала кадр исполнительница.

Ранее Тина Кароль вспомнила покойного мужа во время интервью в Казахстане. «Боль фантомная, она никогда не пройдет. Я принимаю это испытание. Он всегда мечтал, чтобы я не останавливалась», - поделилась звезда.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.