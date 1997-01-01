Известная американская группа объявила о распаде

Коллектив просуществовал 20 лет.

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Американская группа «Chromatics» распалась. Об этом сообщили участники коллектива Рут Раделет, Адам Миллер и Нэт Уолкер. Четвертый участник Джонни Джуэл в заявлении не упоминается.

«После долгих раздумий мы втроем приняли трудное решение завершить Chromatics. Мы хотели бы поблагодарить всех наших фанатов и друзьям, которых мы встретили на этом пути: мы очень признательны за вашу любовь и поддержку. Это была поистине незабываемая глава в нашей жизни, и без вас мы бы не справились», - сообщили музыканты.

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Стоит отметить, что группа из Портленда была основана в 2001 году. За время существования музыкального коллектива было выпущено более 10 альбомов, последним из которых стал прошлогодний «Faded Now».

К слову, причины распада группы пока неизвестны, но музыканты в своем сообщении анонсировали свои личные проекты.

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