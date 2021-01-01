В США умерла единственная дочь Альфреда Хичкока

Наследница легендарного режиссера ушла из жизни в 93-летнем возрасте.

Британская и американская актриса Патриция (Пэт) Хичкок О’Коннелл, которая была единственным ребенком культового режиссера Альфреда Хичкока, скончалась на 94-м году жизни.

Читай также: После скандального развода Кристина Риччи объявила о беременности

О смерти кинозвезды сообщила в СМИ ее младшая дочь Кэти О’Коннелл-Фиала. По словам Кэти, Патриция умерла в понедельник, 9 августа, в своем доме в городе Таузанд Оукс, штат Калифорния. Причина смерти пока не разглашается.

Патриция Хичкок О’Коннелл родилась в 1928 году. Дочь Альфреда Хичкока и его супруги, киномонтажера Альмы Ревиль, с детства мечтала стать актрисой.

Патриция Хичкок О’Коннелл с родителями Getty Images

Читай также: Олимпийские чемпионы независимой Украины

В 1942 году она дебютировала на Бродвее, а спустя 5 лет впервые снялась в кино. Пэт сыграла одну из ролей в картине своего знаменитого отца «Страх сцены».Позже актриса снялась еще в двух фильмах Хичкока – «Незнакомцы в поезде» и «Психо» (1960). Также ее можно увидеть в лентах «Жаворонок в грязи», «Десять заповедей» и сериалах «Альфред Хичкок представляет», «Театр 90» и «Подозрение».

Патриция Хичкок О’Коннелл в 2005 году Getty Images

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.