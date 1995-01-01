Антонио Бандерасу - 61: ТОП-5 лучших ролей испанского мачо

Сегодня знаменитому испанскому актеру исполняется 61 год.

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Сегодня, 10 августа, испанский актер, режиссер и любимец миллионов женщин по всему миру Антонио Бандерас отмечает свое 61-летие. Голливудский актер обладает множеством наград за лучшие мужские роли в разных фильмах.

По случаю Дня рождения Антонио Бандераса Ivona вспоминает пять лучших кинокартин с его участием.

Одной из самых успешных картин стала его работа с Кэтрин Зета-Джонс “Маска Зорро“. Согласно сюжету, стареющий Зорро передает эстафету молодому преемнику, тренируя его выдержку и обучая наказывать продажных чиновников.

В 1995 Сильвестр Сталлоне, Антонио Бандерас и Джулианна Мур сыграли отличное трио в криминальном боевике “Наёмные убийцы“.

В 2001 году, после выхода на экраны фильма “Соблазн“, Бандерасу приписывали роман с Анджелиной Джоли: настолько интимные кадры были на экране, настолько убедительно была изображена актёрами страсть. Однако информацию официально не подтверждали.

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Несмотря на то, что главную роль во “Фриде“ играет Сальма Хайек, внимание зрителя приковывает к себе и небольшая роль Антонио Бандераса. Последний отлично сыграл художника, который рьяно отстаивал свои политические взгляды.

В 2019 Антонио Бандерас и Педро Альмодовар презентовали в Каннах свою новую совместную работу – драму “Боль и слава“. Критики называют ленту не только лучшей в карьере Альмодовара, но и Бандераса: актер получил приз за лучшую мужскую роль в Каннах.

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