Человек в маске: антиэстетика Энди Уорхола

«Я боюсь смотреть в зеркало, потому что боюсь ничего там не увидеть.» Энди Уорхол стал легендой еще при жизни, со своим тонким философским подходом к творчеству, людям и жизни он создал новый вектор в искусстве и воплотил Американскую мечту.

6 августа 1928 года в Питтсбурге, США в рабочей семье выходцев из Австро-Венгрии родился четвертый сын, которого назвали Андреем. Позже, журналист совершит ошибку в написании фамилии Вархола и упустит последнюю букву, что приведет в полный восторг и Энди станет Уорхол.

Я очень нервничаю, когда вижу, что в меня кто-то влюбляется. Каждый раз, когда у меня «роман», я так нервничаю, что привожу с собой всех сотрудников моей мастерской. Обычно это пять-шесть человек. Они все заходят за мной, а потом мы идем за ней. Любишь меня – люби и мое окружение.

Энди Уорхол и его окружение Pinterest.com

Детство

Когда родился Энди, его маме исполнилось 36 лет, и она ни слова не говорила на английском, носила крестьянское платье, фартук и очки, продавала самодельные цветы из жестяных банок и гофрированной бумаги. Именно она повлияла на развитие талантов младшего сына. У них были очень нежные отношения на протяжении всей жизни, в своей книге «Философия Энди Уорхола от А до Б», Энди пишет:

Отец часто уезжал в командировки на угольные шахты, так что я виделся с ним редко. Мама, стараясь изо всех сил, читала мне вслух, своим тягучим чешским акцентом, и я всегда говорил: «Спасибо, мам», когда она заканчивала очередную историю про Дика Трейси, даже если не понимал ни слова. Она давала мне шоколадный батончик «Херши» каждый раз, когда я докрашивал страницу в своей книжке-раскраске.

Энди Уорхол и мама Pinterest.com

Одиночество

В третьем классе, после перенесенной скарлатины, Энди заболел «Пляской святого Витта» - ревматической лихорадкой из-за чего большую часть времени проводил в постели. Чтобы развлечься он начал рисовать и вырезать из журналов фотографии кинозвезд, собирал коллажи, разукрашивал раскраски. Вот тогда-то и развился его художественный вкус и предпочтения.

В школе Энди был изгоем и не коммуникабельным юношей, общение с людьми давалось ему не просто, о чем он писал в своих биографиях. Повзрослев и перебравшись в Нью-Йорк, Энди начал снимать комнаты с разными людьми, но однажды обнаружил, что его ценность только в жилплощади и в умении слушать о проблемах других.

Когда я больше всего не хотел быть один, я им был. Но как только я решил, что лучше останусь один и пусть никто не рассказывает мне о своих проблемах, все, кого я никогда в жизни раньше не видел, начали гоняться за мной, чтобы рассказать мне то, о чем я как раз принял решение не слушать. Как только я стал в своем сознании одиноким человеком, у меня и появилось то, что можно назвать «свитой». Как только перестаешь чего-то хотеть, ты сразу это получаешь. Я выяснил, что это абсолютная аксиома.

Человек в маске: антиэстетика Энди Уорхола Pinterest.com

Я действительно выгляжу ужасно и никогда не пытаюсь принарядиться или выглядеть привлекательно, потому что я просто не хочу, чтобы кто-либо завязывал со мной длительные отношения. И это правда. Я скрываю свои хорошие черты и выставляю напоказ плохие. Поэтому я выгляжу ужасно и ношу не те брюки и не те ботинки, и прихожу не вовремя с неподходящими приятелями, и говорю не то, и разговариваю не с теми, и все равно, несмотря ни на что, иногда кто-то начинает мной интересоваться, и я спасаюсь бегством и задумываюсь: «Что я сделал не так?» Я иду домой и пытаюсь это вычислить. «Ну, наверное, на мне было надето что-нибудь, что кому-то понравилось. Мне лучше это сменить. Пока дело не зашло слишком далеко».

Отношения с людьми

Человек-загадка, человек-маска. В попытке стереть себя, обезличить и отделиться от понятий нравиться-не нравится, Энди нарочно одевался неброско и носил парик. Он отправлял людей на выставки и мероприятия одетых как он сам, и никто не мог отличить настоящего Уорхола от игры в Уорхола.

«Когда у меня появился первый телевизор, я перестал придавать большое значение близким отношениям с другими людьми. Раньше я часто чувствовал боль и обиду так, как чувствуешь, когда окружающие для тебя очень важны.

Энди Уорхол и его окружение Pinterest.com

Приобретение магнитофона действительно положило конец любой эмоциональной жизни, которая у меня могла бы быть, но мне было приятно видеть, что она окончена. С тех пор ничто уже не становилось проблемой, потому что проблема означала всего лишь наличие хорошей кассеты, а когда проблема превращается в хорошую кассету, она перестает быть проблемой. Интересная проблема стала интересной записью.»

Поп-арт

Не смотря на то, что Уорхол и не стоял у истоков поп-арт, зато именно он создал американскую версию этого направления, что стала популярной во всем мире.

Человек в маске: антиэстетика Энди Уорхола Pinterest.com

Энди Уорхол использовал в качестве основных предметов - образы продуктов потребления. По сути это направление подменяет традиционное изобразительное, продвигая тему антиэстетики. В 1960-х годах темой картин Уорхола стали американские продукты. Одной из самых известных картин художника стало изображение банки томатного супа Campbell.

Бизнес – это следующая ступень после Искусства. Я начинал как коммерческий художник и хочу закончить как бизнес-художник. После того, как я занимался тем, что называется «искусством», я подался в бизнес-искусство. Я хочу быть Бизнесменом Искусства или Бизнес-Художником. Успех в бизнесе – самый притягательный вид искусства. В эпоху хиппи все принижали идею бизнеса, говорили: «Деньги – это плохо» или «Работать – плохо», но зарабатывание денег – это искусство и работа – это искусство, а хороший бизнес – лучшее искусство.

Банка томатного супа от Campbell Pinterest.com

Фабрика

В 1963 году художник приобрел здание на Манхэттене, дал ей название «Фабрика» где поставил «на поток» создание произведений современного искусства. Во время этого периода Энди Уорхол создал ряд портретов известных деятелей американской массовой культуры. Он сотрудничал со звездами кино и музыки: Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Джимом Моррисоном и Элвисом Пресли.

Я на самом деле живу для будущего, например, когда я открываю коробку конфет, мне не терпится попробовать последнюю. Я даже не чувствую вкуса других конфет, я только хочу доесть все, выбросить коробку и больше не думать об этом. Мне хочется либо получить это прямо сейчас, либо знать, что никогда этого не получу, – просто чтобы перестать думать об этом. Вот почему иногда мне хочется, чтобы я выглядел очень старым, чтобы не думать о том, что постарею.

Своей цели сделать искусство массовым Энди Уорхол достиг. При жизни он создал более 10 000 работ. Однако Уорхол не ограничивал себя какой-либо одной сферой. Он попробовал себя как фотограф, художник, скульптор, писатель, продюсер, кинорежиссер и издатель.

Фабрика Pinterest.com

На «Фабрике» часто собирались разные нью-йоркские знаменитости. Уорхол шокировал публику заявлением о желании превратиться в машину. Именно в то время произведения Уорхола начали отождествляться с американским поп-арт.

Смерть

3 июня 1968 года радикальная феминистка Валери Соланас, ранее снимавшаяся в фильмах Уорхола, вошла в «Фабрику» и три раза выстрелила Энди в живот. После этого она вышла на улицу, подошла к полицейскому и сказала: «Я стреляла в Энди Уорхола».

Я не верю в нее, потому что, когда она наступает, человека уже здесь нет. Я не могу ничего о ней сказать, потому что я к ней не готов.

Энди перенёс состояние клинической смерти и 5-часовую операцию, закончившуюся успешно. После покушения художнику пришлось носить поддерживающий корсет больше года, так как почти все его внутренние органы были повреждены.

Энди Уорхол после операций Pinterest.com

Уорхол отказался давать обвинительные показания в полиции, в результате чего Соланас получила только три года тюрьмы и принудительное лечение в психиатрической больнице. В его работах начинают преобладать темы, связанные с насильственной смертью.

Уорхол скончался во сне 22 февраля 1987 года на 59-м году жизни от остановки сердца в Медицинском центре Корнуэлл на Манхеттене, где ему сделали несложную операцию по удалению жёлчного пузыря за 2 недели до кончины. Похоронен в родном Питтсбурге.

Ася Николаенко

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