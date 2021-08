От коронавируса умер известный диджей Пол Джонсон

Ему было 50 лет.

В среду, 4 августа 2021 года, ушел из жизни известный чикагский хаус-диджей и продюсер Пол Джонсон, автор хита «Get Get Down». 50-летний музыкант умер от осложнений коронавирусной инфекции.

Отметим, что в прошлом месяце знаменитость заразился на COVID-19, после чего попал в больницу, где его поместили под аппарат ИВЛ. А позже его перевели в реанимацию одного из медицинских центров Чикаго.

В 1987 году Пол Джонсон серьезно пострадал в перестрелке, после которой остался парализованным ниже пояса. В 2003 году музыканту ампутировали левую ногу. Вторую ногу диджей потерял после автокатастрофы в 2010 году.

К слову, ​Пол Лейтон Джонсон родился в 1971 году и был одаренным самоучкой, достигшим жанровых вершин и оказавшим огромное влияние на электронную музыку.

Начал карьеру диджея артист в 1984 году. Всего у Пола Джонсона вышло около сотни альбомов и других релизов. В 1999-м Джонсон выпустил свой самый известный трек Get Get Down, который стал международным хитом и возглавил многие хит-парады.

