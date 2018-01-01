Рианна вошла в список миллиардеров Forbes

Рианна стала самой богатой певицей мира.

Forbes объявил самую богатую певицу планеты. Ею стала барбадосская исполнительница Рианна, которая благодаря собственным компаниям стала самой богатой женщиной-музыкантом.

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33-летняя знаменитость успешна не только в музыке, но и в бизнесе. Она построила империю на своем имени. Богатство ей принес косметический бренд «Fenty Beauty» - около 1,4 миллиарда долларов, бренд белья «Savage x Fent», а остальную прибыль получила от музыкальной и актерской деятельности.

Отметим, что Forbes оценил собственный капитал Рианны в 1,7 миллиарда долларов. По данным журнала, этот собственный капитал официально делает ее самой богатой женщиной-музыкантом в мире и второй после Опры Уинфри самой богатой знаменитостью, добившейся успеха.

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