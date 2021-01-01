Барабанщика The Offspring выгнали из группы
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Барабанщика группы The Offspring Пита Парада отстранили от концертов из-за его отказа вакцинироваться от коронавируса. На своей странице в Инстаграм музыкант опубликовал пост, в котором заявил, что не будет делать прививку, так как имеет законную медицинскую причину для отказа.
«Поскольку я не могу выполнить то, что все чаще становится отраслевым требованием, недавно было решено, что мне опасно находиться рядом, в студии и в туре. Я говорю об этом, потому что вы не увидите меня на этих будущих концертах. Я также хочу поделиться своей историей, чтобы все, кто сейчас испытывает агонию и изоляцию, знали, что они не совсем одиноки, - написал артист.
Также он добавил, что он уже переболел коронавирусом. Кроме того, медики диагностировали у него синдром Гийена-Барре, из-за которого у него могут быть сильные побочные эффекты после вакцинации.
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