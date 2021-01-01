Звезда «Криминального чтива» больна раком

У 60-летней актрисы диагностирован рак легких.

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Известная американская актриса и звезда фильмов, таких как «Криминальное чтиво», «Клоун Шейкс», «Четыре комнаты», «Любовь на острове», «Безбрачная неделя», «Дилл Скаллион», «Беги, Ронни, беги» и «Троянская штучка» Кэти Гриффин сообщила о том, что у нее обнаружили рак легких. Знаменитости предстоит пережить сложную операцию – удаление половины левого легкого.

Также она добавила, что врачи настроены оптимистично и обещают, что актриса сможет нормально дышать, не смотря на операцию на легких.

«За месяц или меньше я буду в порядке. Надеюсь, после этого не будет химиотерапии или облучения, и я смогу нормально дышать», - заявила она.

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