Олимпийские игры в Токио 2020: Алла Черкасова принесла Украине седьмую медаль

Украинская борчиха завоевал «бронзу».

Во вторник, 3 августа 2021 года, на Олимпийских играх в Токио состоялся бой за «бронзу» между украинской борчихой Аллой Черкасовой и японкой Сарой Досе.

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Весь поединок украинская спортсменка была активней соперницы и сумела сдержать ее атаку, положив Досе на лопатки, после чего победила и завоевала бронзовую медаль в весе до 68 кг.

К слову, в полуфинале олимпийского турнира Черкасова проиграла чемпионке мира Тамире Менсе-Сток (10:4). В четвертьфинале Алла разгромила немку Анну Шель со счетом 6:0, а в 1/8 украинка прошла полячку Агнешку Вещек (11:0).

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