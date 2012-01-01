Джоан Роулинг – 56 лет: Лучшие книги британской писательницы

Именинница славиться не только произведениями для детей, но и криминальными романами.

В субботу, 31 июля, всемирно известная британская писательница, сценаристка и продюсер Джоан Роулинг отмечает день рождения. Одной из самых популярных авторов современности исполняется 56 лет.

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Серия книг о Гарри Поттере принесла Роулинг не только популярность мирового масштаба, но и статус мультимиллионерши. Но, стоит отметить, что Джоан пишет не только для детей. Ivona рассказывает, какие еще произведения выпустила создательница Поттерианы.

«Случайная вакансия»

Первый роман для взрослых Джоан выпустила в 2012 году. Уже через неделю после выхода социальная драма «Случайная вакансия» стала вторым бестселлером по продажах в Великобритании и США. Экранизация романа вышла на телеэкраны в 2015 году.

По сюжету в Пэгфорде скоропостижно умирает член местного совета Барри Фейрбразер. На фоне борьбы за освободившиеся место в совете в тихом городке усиливаются давние конфликты богатых и бедных, детей и родителей, жен и мужей, учителей и учеников.

Джоан Роулинг - «Случайная вакансия» Getty Images

Серия книг о Корморане Страйке

В 2013 году Роулинг опубликовала криминальный роман «Зов кукушки» под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Авторство писательницы раскрылось спустя три месяца. Книга рассказывает о частном детективе и ветеране войны Корморане Страйке, который расследует загадочную смерть модели. Позже Джоан выпустила еще несколько историй о Страйке – книги «Шелкопряд», «На службе зла», «Смертельная белизна» и «Дурная кровь».

Роберт Гэлбрейт - «Зов кукушки» Getty Images

Киносценарии о «Фантастических тварях»

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Тему Поттерианы Роулинг продолжила в киносценариях фильмов «Фантастические твари и где они обитают» и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Третья часть серии выйдет на экраны в 2022 году.

Джоан Роулинг - «Фантастические твари и где они обитают» jkrowling.com

Сказка «Икабог»

В 2020 году писательница презентовала повесть для детей «Икабог». Политическую сказку Джоан публиковала по частях на специальном сайте. Икабог - это чудовище, которое обитает в болотах страны Корникопии и убивает заблудившихся людей.

Джоан Роулинг - «Икабог» jkrowling.com

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