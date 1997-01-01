Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Известный американский актер умер от рака поджелудочной

Актеру было 65 лет.
Известный американский актер умер от рака поджелудочной
Известный американский актер умер от рака поджелудочной
Getty Images

На днях ушел из жизни известный американский актер и каскадер Рик Айелло. 65-летняя знаменитость умер в госпитале в Нью-Йорке от рака поджелудочной железы.

Читай также: Умер легендарный доминиканский исполнитель меренге

Актер за всю свою жизнь снялся во многих сериалах и фильма, но самыми популярными стали такие картины: «Клан Сопрано», «Твин Пикс: Сквозь огонь», «C.S.I. Место преступления», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Крутой Уокер» и «Достань меня, если сможешь» и другие.

Отметим, что в 2010 году от рака поджелудочной железы умер и брат актера, координатор трюковых съемок Дэнни Айелло младший. На момент смерти ему было 53 года. А в 2019 году не стало их отца, продюсера и сценариста Дэнни Айелло старшего, который умер в возрасте 86 лет.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Рик Айелло, смерть звезд, актер, новости звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь