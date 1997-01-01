Известный американский актер умер от рака поджелудочной

Актеру было 65 лет.

На днях ушел из жизни известный американский актер и каскадер Рик Айелло. 65-летняя знаменитость умер в госпитале в Нью-Йорке от рака поджелудочной железы.

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Актер за всю свою жизнь снялся во многих сериалах и фильма, но самыми популярными стали такие картины: «Клан Сопрано», «Твин Пикс: Сквозь огонь», «C.S.I. Место преступления», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Крутой Уокер» и «Достань меня, если сможешь» и другие.

Отметим, что в 2010 году от рака поджелудочной железы умер и брат актера, координатор трюковых съемок Дэнни Айелло младший. На момент смерти ему было 53 года. А в 2019 году не стало их отца, продюсера и сценариста Дэнни Айелло старшего, который умер в возрасте 86 лет.

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