Умер легендарный доминиканский исполнитель меренге
В пятницу, 30 июля 2021 года, стало известно о смерти легендарного доминиканского певца и автора песен Джонни Вентуры, которого считали одним из самых выдающихся представителей меренге. 81-летний музыкант умер в городе Сантьяго 28 июля 2021 года.
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По словам сына исполнителя Вентуры Дженд, во время обеда у него случился сердечный приступ, после чего его доставили в больницу и пытались реанимировать, но спасти не удалось.
Отметим, что президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил о трехдневном трауре после смерти Вентуры. Также он добавил, что певец, которого ласково называют «мэр Эль-Кабальо», посмертно получит воинские почести.
«Сегодня каждый доминиканец чувствует огромную боль. Сегодня каждый из нас грустит, но мы уверены, что его творческое наследие останется из поколения в поколение», - сказал Абинадер.
За свою долгую музыкальную карьеру артист сделал более 100 альбомов и получил шесть латинских Грэмми. Среди его хитов были «Merenguero Hasta la Tambora» и «Patacon Pisao». Позже он сделал карьеру в политике, став мэром столицы Санто-Доминго.
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