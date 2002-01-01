28 июля 2021 года в авиакатастрофе под Коломыей погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк. Также погибли трое хасидов находившихся в самолете.

Небо всегда со мной: в авиакатастрофе погиб Игорь Табанюк

Самолет Advantic WT10, рассчитаный на пилота и трех пассажиров около 13:49 упал на жилой дом в селе Шепаровцы. Пожарные боролись с огнем, вспыхнувшем на месте крушения, более часа. В Нацполиции сообщили, что на момент авиакатастрофы в доме никого не было.

Небо всегда со мной: в авиакатастрофе погиб Игорь Табанюк Фото ДСНС

На своей страничке в фейсбуке друг и ученик Игоря Табанюка, ведущий Дмитрий Комаров написал:

«13 июля Игорю исполнилось 60 лет. На прошлой неделе мы созванивались. Игорь был настроен очень оптимистично, все планы были связаны с аэродромом. Он очень мечтал превратить Коломыю в центр туризма, сделать одними из ворот в украинские Карпаты для всего мира.

Небо всегда со мной: в авиакатастрофе погиб Игорь Табанюк архив

Игорь и еще 3 человека погибли. Мой телефон разрывается, пообщался с очень многими пилотами. Они едины во мнении: если Табанюк не смог справиться с этой ситуацией - она была неисправимой. Он 40 лет за штурвалом».

40 лет назад Игорь Табанюк совершил свой первый полет. До 2002 года служил военным летчиком, а когда оставил службу в звании полковника - начал развивать малую авиацию в Коломые. Сначала он организовал кружок паропланеристов, а потом уже начал ездить на соревнования. Одно из соревнований в Индии чуть не закончилось трагедией – Игорь упал в скалы и чудом выжил. Его жена наняла частного летчика, который и нашли Игоря живым спустя 6 дней после падения.

В сентябре 2013 года, младший сын Табанюка, разбился в авиакатастрофе, это стало непоправимой утратой для семьи. Вчера небо забрало и Игоря.

В последнем разговоре с нашей редакцией Игорь рассказал про свой рекорд:

«Мы с Димой на этом самолете поставили рекорд Украины, облетев за трое суток 33 аэропорта страны».

Небо всегда со мной: в авиакатастрофе погиб Игорь Табанюк архив

Ася Николаенко

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